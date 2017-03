120. Geburtstag Der "Chef": Die Legende Sepp Herberger lebt

Frankfurt/Main - Es ist gerade einmal viereinhalb Monate her, da war Sepp Herberger noch einmal in den Schlagzeilen. Am 12. November 2016 wurde der "Chef" als Rekordtrainer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) abgelöst. Joachim Löw feierte beim 8:0 (3:0) in San Marino seinen 95. Sieg an der Seitenlinie - einen mehr als Herberger.