Horror-Crash in der Schweiz: Bei den Dreharbeiten zu neuen Folgen für die Auto-Show "The Grand Tour" ist Richard Hammond (47) wohl nur mit Glück dem Tod entkommen. Wie über den Twitter-Account des Fernsehmagazins bekannt gegeben wurde, verunglückte Hammond in den Schweizer Bergen in einem elektrischen Supersportwagen. Der Moderator sei mit einem Rimac Concept One (1088 PS) von der Straße abgekommen. Das Auto hat sich offenbar auf einer Schräge überschlagen, wie auf Twitter gepostete Bilder nahelegen. Auf diesen ist ebenfalls zu sehen, dass der Wagen vollständig ausgebrannt ist.