101:98 gegen Ulm Bayern-Basketballer machen Schritt zum Gruppensieg

In der spannenden Schlussphase hätten beide Teams das Spiel für sich entscheiden können. 83:83 stand es 25,6 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit, als der 19-jährige Till Pape Ulm mit einem Zwei-Punkte-Wurf aus dem Spiel und dann per Freiwurf auf 86:83 nach vorne brachte. Mit der Schlusssirene versenkte Münchens Bryce Taylor einen spektakulären Dreier und rettete sein Team in die Verlängerung. Dort hatten die Bayern dann das bessere Ende für sich.