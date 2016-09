Beim Oktoberfest werden dieses Jahr 100 Polizeibeamte mehr im Einsatz sein als in den Vorjahren. Insgesamt sorgen damit heuer bis zu 600 Polizisten für Sicherheit, wie Polizeipräsident Hubertus Andrä am Freitag in München sagte. Die "Kernbotschaft" sei jedoch, dass es keine konkrete Gefährdungslage gebe.