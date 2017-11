100 gestohlene Gegenstände Spektakulärer Erfolg in Berlin: Diebesgut aus Lennons Nachlass gefunden

Mutmaßlicher Dieb ist ein Mann, der von 1995 bis 2006 als Chauffeur für Ono in New York arbeitete. Er wurde 2007 in New York zu 60 Tagen Gefängnis verurteilt, weil er heimlich Fotos in Onos Wohnung gemacht hatte. Er lebt in der Türkei und soll schon vor drei Jahren versucht haben, das Diebesgut über einen Hehler in Berlin zu verkaufen.