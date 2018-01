100 Folgen mit Hans Sigl "Der Bergdoktor": Eine Erfolgsgeschichte

Der Doktor

Ein großer Faktor ist der Protagonist und nicht zuletzt sein Hauptdarsteller: Der Österreicher Hans Sigl spielt Dr. Martin Gruber seit zehn Jahren und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich die Serie vom Heimatkitsch freistrampeln konnte. Er war nie der lieblich lächelnde Arzt, dem die Frauen vertrauen, sondern ein authentischer und angenehm fehlerbehafteter Mediziner.

Waren Gerhart Lippert (80) und Harald Krassnitzer (57, "Tatort") in der Sat.1-Version des "Bergdoktor" noch von den Konventionen des Genres eingeengt, genoss Sigl es beim ZDF-Neuanfang 2008, in Zusammenarbeit mit den Machern und Kollegen, "die Serie zu entkitschen", wie er es in der "Süddeutschen Zeitung" formulierte.

"Guilty Pleasure" für die ganze Familie

Nicht zuletzt wegen seiner verkitschten Anfänge hatte Sigl manchmal "das Gefühl, ich drehe Pornos", wie er dem Magazin "Bunte" einst verriet, "weil die Leute hinter vorgehaltener Hand sagen: 'Psssst, ich hab's geguckt'". Für viele also ein heimliches Vergnügen, doch sind es Personen allen Alters, die im Flüsterton von der Serie Schwärmen. Sämtliche Generationen vor dem Bildschirm zu versammeln, ist ein oft versuchtes und selten erreichtes Unterfangen in der Branche, doch "Der Bergdoktor" ist ganz klar Familiensache. Dabei macht die Heimatserie es sich bei Weitem nicht immer leicht.

Ein bodenständiges Format mit Mut

Inmitten von beständigem Familiendrama und Liebeswirren scheuen die Autoren auch vor schwierigen Themen wie Suizid oder Sterbehilfe nicht zurück. Im März nimmt Gruber sich eines Transgender-Mädchens an und greift damit ein Thema auf, das selbst in einer zunehmend toleranten Gesellschaft oft auf Unverständnis stößt. So versauert die Serie nie im Stillstand, sondern geht mit der Zeit. Extreme erzählerische Experimente wie beim "Tatort", die zuletzt bisweilen mit narrativem Wirrwarr drohten, Zuschauer zu vergraulen, gibt es freilich nicht. "Der Bergdoktor" ist und bleibt ein Format für die Massen - und die danken es ihm mit beständigen Quoten.