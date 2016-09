Seinäjoki - Die deutschen U21-Fußballer bleiben unbeirrt auf ihrem Weg zur Europameisterschaft 2017. Im ersten Pflichtspiel von Trainer Stefan Kuntz bezwang die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag die Auswahl Finnlands mit 1:0 (1:0) und feierte in Seinäjoki den achten Sieg im achten Qualifikationsspiel. Die deutschen Youngster bauten somit die Tabellenführung in der Gruppe 7 aus und können die EM-Teilnahme mit einem Sieg in der nächsten Partie gegen Russland am 7. Oktober bereits perfekt machen.