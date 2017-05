Krise den Rücken kehren Markl bleibt ADAC-Präsident - Digitale Offensive verkündet

Nach dem ADAC-Skandal trat August Markl als Reformpräsident an, nun will er den Automobilclub mit einer digitalen Offensive fit für die Zukunft machen. Der 68-Jährige erhält das Vertrauen der Delegierten bei der Hauptversammlung in Nürnberg.