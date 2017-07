Im Anschluss an das Livespiel zeigt Das Erste die Zusammenfassungen der weiteren drei Begegnungen des Tages. Auch am 12. und 13. August fasst die Sportschau die Pokal-Partien zusammen (jeweils ab 18 Uhr). Am Samstag ist unter anderem Rekordmeister Bayern München beim Chemnitzer FC zu Gast, Borussia Dortmund tritt in Südbaden zum Duell mit dem Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen an.