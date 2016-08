Es geht wieder los, am Freitagabend startet die 1. Bundesliga in ihre neue Saison. Wie üblich darf der amtierende Deutsche Meister das erste Spiel bestreiten - heuer trifft der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena auf Werder Bremen.

Trotz der derzeit personell angespannten Lage ist Bayerns neuer Trainer Carlo Ancelotti zuversichtlich. "Der wichtigste Wettbewerb der Saison beginnt am Freitag. Die Spieler sind bereit", sagte der Italiener am Montag.

Die Bilanz für den Liga-Auftakt spricht klar für den FC Bayern. Die Münchner konnten in den letzten vier Saisons immer das erste Spiel gewinnen. Zuletzt gab es sogar einen 5:0-Erfolg gegen den Hamburger SV. Und auch aktuell befinden sich die Bayern in einer hervorragenden Verfassung: Nach den Siegen im Supercup gegen Dortmund und im DFB-Pokal gegen Jena herrscht gute Laune an der Säbener Straße.

Die Bremer dagegen, scheinen nicht richtig in Tritt zu kommen. In der ersten Runde des DFB-Pokals gab es eine blamable Niederlage gegen den Drittligisten SF Lotte. Einem Buchmacher-Ranking zufolge ist Werder-Coach Viktor Skripnik der erste Trainer, der in dieser Saison seinen Stuhl räumen muss.

Alles spricht also für den FC Bayern – und wenn Stürmer Robert Lewandowski weiter seine bestechende Form behält, dürfte dem ersten Saisonsieg im ersten Ligaspiel wohl nichts im Wege stehen.

Bleiben Sie auch nach dem Schlusspfiff weiter dabei: Nach der Partie tickern wir für Sie die DFB-Pokal-Auslosung direkt weiter. Gegen 22.45 Uhr werden die Zweitrunden-Spiele gezogen.