Fürstenried-Forstenried - Am Freitag gegen 14.55 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle ein außergewöhnlicher Tiereinsatz gemeldet. Am Beginn der Königswieser Straße an einem Brückengeländer soll eine Schlange hängen. Ein aufmerksamer Bürger meldete das Reptil und empfing die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehrmänner brachten das Tier in einer Tierfangkiste in die Reptilienauffangstation München in der Kaulbachstraße. Die Spezialisten für Reptilien bestätigten den Einsatzkräften das sie mit ihrer Vermutung - einer "Boa Constrictor" - richtig lagen.